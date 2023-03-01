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01 Mart 2023 Çarşamba 07:22:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 07:22:00

İstanbul taşınacak! 250 bin konut yerinde dönüşecek

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Bakan Kurum, “1.5 milyon konut Avrupa ve Anadolu yakasında iki rezerv alana taşınacak” dedi. 250 bin konut da yerinde dönüşecek.

İstanbul'da deprem önlemlerine ilişkin çalışmalar hızlandı. Bakan Murat Kurum, "İstanbul'da şehrin içindeki 1.5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız" dedi.

Asrın felaketi' olan Kahramanmaraş depremi, dikkatleri bir taraftan da İstanbul'da beklenen büyük depreme yöneltti. Bir taraftan 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışan hükümet, bir taraftan da İstanbul'da depreme yönelik harekete geçti. Dün Hatay'da Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da riskli olduğu tespit edilen 1 milyon 500 bin konutun şehrin iki yakasında belirlenen rezerv alanlarına taşınacağını açıkladı.

2 REZERV ALANI VAR

Kurum, İstanbul'daki riskli yapılara ilişkin şunları söyledi: "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1.5 milyon bağımsız bölümün olduğu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Riskli 1.5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var. İstanbul'da şehrin içindeki 1.5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız" dedi.

HATAY AMANOS DAĞI'NDA

Hatay'da Amanos Dağı eteklerinde zemini sağlam ve güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacaklarını da belirten Bakan Kurum, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini, demografik yapısını koruyan bir anlayışla söz konusu planın hazırlıklarına başladıklarını dile getirdi. Hasar gören tarihi ve kültürel yapıların restorasyonunun Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacağını belirten Kurum, "Tüm şehri, yeni Hatay'ı kültürel dokusuyla birlikte ayağa kaldıracağız" dedi. Kurum, tüm deprem bölgelerinde hasar görmese de yeni yapılacak tasarımla kentsel dönüşüm proje alanı içine alınması gereken binaları şehrin ihtiyacı doğrultusunda projeye dahil edeceklerini bildirdi.

7/24 SAAT ÇALIŞMA

Plan için şehirden bu sürece katkı vermek isteyen herkese kapılarının, gönüllerinin açık olduğunu ifade eden Kurum, belediyelerden, sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle beraber çalışma grubunun 7/24 esasıyla çalışmaya devam edeceğini anlattı.

250 BİN KONUT YERİNDE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Cuma günü Başkan Erdoğan başkanlığında bir bilim kurulu toplanacak, konunun detayları burada masaya yatırılacak. Proje kapsamında 250 bin konut da yerinde dönüştürülecek. Sadece İstanbul değil Marmara bölgesinin tamamını kapsayan dev bir projeye dönüşeceği belirtiliyor.

EŞZAMANLI KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm projelerine tüm deprem bölgelerinde devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, ulusal, mekansal strateji planlarının tamamlandığını, bu plan çerçevesinde yeni lojistik güzergahlarıyla sanayi alanlarını da depreme karşı güçlendirecek adımları atacaklarını belirtti. Kurum, "Tüm bu çalışmaları 780 bin kilometrekare vatan toprağı içinde eşzamanlı yürüteceğiz" diye konuştu.

202 BİNA ACİL YIKILACAK

Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmalarında dün itibarıyla 4 milyon 750 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 520 bin binanın incelendiğini, 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini söyledi.

'HIZLI TARAMA' TALEBİ 114 BİNİ GEÇTİ

Bina stokunun durumu nedeniyle alarm veren İstanbul'da, Kahramanmaraş depremleri sonrası tedirginlik arttı. Oturdukları binalarda ücretsiz hızlı tarama metoduyla hasar tespiti yapılması için belediyeye başvuranların sayısı katlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) edinilen bilgiye göre risk tespiti başvuruları 114 bin 11'e çıktı. Yoğunluktan belediye 3 ay sonrasına gün verebiliyor. Depreme dayanıklılık testine ev sahiplerinin yanı sıra kiracılar da başvurabiliyor.

Etiketler : İstanbul DEPREM Bakan Kurum

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