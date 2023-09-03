İstanbul Sultangazi'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Yangına, birçok ilçeden olay yerine sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlerle yangın söndürme helikopteri, AFAD ekipleri müdahale etti. TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı.



Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

VALİ GÜL YANGININ ÇIKTIĞI ALANDA İNCELEME YAPTI



İstanbul Valisi Davut Gül, yangın bölgesinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.



Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Gül, yangının vatandaşların piknik ve mangal yaptığı yerde çıkmadığını söyledi.

Yangının çıktığı yerlere bakılacağını ifade eden Gül, bunun insan kaynaklı mı yoksa doğal olarak mı çıktığını araştıracaklarını, bunun ardından kamuoyuna bilgi verileceğini belirterek, "Yangın şu an kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekipler olaya anında müdahale etti. Kurumların koordinasyonu çok iyi. Gördüğünüz gibi, bütün kurumlar burada." diye konuştu.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise saat 15.00 sıralarında Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ile birlikte yangın söndürme helikopteri, AFAD, Emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Çalışmalar sonucu yangın 16.15 sıralarında kontrol altına alınmış olup yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.