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02 Kasım 2023 Perşembe 22:40:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 22:40:00

İstanbul sele teslim oldu...

Kaynak: AA

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan ıslanmamak için büyük çaba harcadı.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle tarihi Kapalıçarşı'yı su bastı, Ümraniye ve Çekmeköy'de caddeler sular altında kaldı.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da rögarların taşması dolayısıyla bazı bölümlerde su birikintileri oluştu. Esnaf, suyun dükkanlarına girmemesi için büyük çaba harcadı.

Anadolu Yakası'nda sağanaktan en çok Ümraniye ve Çekmeköy etkilendi.

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'ndeki bir otopark suyla doldu. Altınşehir Mahallesi'nde rögarların tıkanması sonucu sürücüler suyun yükseldiği yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kuryelerin de motosikletlerinden inerek yoluna devam ettiği görüldü.

İstiklal Caddesi'nde rögardan taşan sular nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Alemdağ Caddesi de sular altında kaldı.

Yukarı Dudullu Divan Caddesi'nin bir bölümü adeta göle döndü. Bazı araçlar kaza riskine karşı dikkatli hareket ederken, bazı araçlar yolda durmak zorunda kaldı.

Çekmeköy'de Mimar Sinan Caddesi ile Vezir ve Çağlar sokaklarda da su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları çekerek kurtardı.

İŞ YERİNİN DIŞ CEPHE KAPLAMASI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Ataşehir'de sağanak ve rüzgarın da etkisiyle bir iş yerinin dış cephe kaplaması park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler sokağı trafiğe kapatırken, vatandaşlar otomobilin üzerindeki dış cephe parçasını forklift yardımıyla kaldırdı.

İş yeri sahibi Cihat Zengin, olayın yağmur ve rüzgardan kaynaklandığını düşündüğünü belirterek, ''Araç park halindeymiş, herhangi bir yaralanma yok. Maddi zararımız var." dedi.

Etiketler : sağanak yağış su baskını trafik sıkışıklığı
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