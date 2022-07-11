"Tatil" başkanı!

İstanbul'da meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından önceki gece başlayan sağanak yağış kent genelinde etkili oldu. Esenyurt'ta Haramidere'nin taşmasıyla çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili için gittiği memleketinden afet haberiyle geri dönen Vali Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Yunus Sezer sahaya inip çalışmaları koordine etti.

Bu esnada gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı. En son bayramın birinci günü öğle saatlerinde bayramlaşma tweet'i atan İmamoğlu'nun tatil için Fethiye'de olduğu iddia edildi. İmamoğlu, sosyal medyada tepkilerin artmasının ardından yağışın başlamasından 16 saat sonra ilk tweet'ini attı ve "İstanbul'da bir gecede ortalama temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere'de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" dedi.

'TATİLDEYİM' DİYEMEDİ

Sosyal medyada binlerce kişi, 'Neredesin İmamoğlu' konu başlığı altında eleştirilerini dile getirince, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk" ifadelerinin yer aldığı ikinci bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Açıklamasında 'tatildeyim' demek yerine 'il dışındayım' ifadesini kullanması dikkat çekti. İBB Başkanı, son tweetinde ise özeleştiri yapmak yerine, kendisini eleştirenleri hedef aldı.

ELEŞTİRENLERİ SUÇLADI

"Bayramda bile huzursuzluk çıkarmak isteyenler de yok değil. Onları seçimlerden beri sağduyuya davet ediyorum. Ülkemizin ve İstanbulumuzun kavga ve kötülüğe değil, hizmete ihtiyacı var" diyen İmamoğlu, tatilini yarıda kesmedi.

BU İLK 'TATİLİ' DEĞİL!

İmamoğlu daha önce de benzer konularda tepkilerin odağı olmuştu. 17 Ağustos 2019'da İstanbul'u vuran sağanak yağışta Bodrum, 24 Ocak 2020'deki Elazığ depremi sonrası Palandöken tatilindeydi. 24 Ocak 2022'de Megakent'i felç eden kar yağışında ise İngiltere Büyükelçisi ile balıkçıda yemek yemişti.

ISLAH ÇALIŞMASI 2 YILDIR BİTMEMİŞ!

Esenyurt 23 Haziran 2020'de de sular altında kalmıştı. Haramidere'nin taştığı olayda 437 ev, iş yeri ve araç zarar gördü. 362 ev, 56 işyeri ve 19 araç kullanılamaz hale geldi, 1 kişi de hayatını kaybetti. Felaketin ardından 26 Haziran 2020'de İBB tarafından yapılan açıklamada, Haramidere Islah Projesi'nin başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Projeyi Mart 2021 tarihinde bitirmeyi planlıyoruz. 66 milyonluk bir projeyle su taşıma kapasitesi 20 m2'den 65 m2 'ye çıkarılacak. Şimdiki yağışın 3 katı yağsa bile dere taşmıyor olacak" ifadeleri kullanılmıştı.

8 Temmuz 2020'de İSKİ Haramidere Atık Su Kollektörü Temel Atma Töreni'ne katılan İmamoğlu, "Haramidere, bir daha taşmasın diye, bu önemli ıslah projesini başlatıyoruz" demişti. Proje bir türlü bitirilemeyince bölge halkı önceki gece yine aynı manzarayla karşı karşıya kaldı.

YAZICI'NIN TWEET'İ AYDINLATTI

İmamoğlu'nun 2 yıl önce başlatıldığını açıkladığı Haramidere Islah Projesi'nin 2 yıldır tamamlanamadığı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın dün attığı tweet ile ortaya çıktı. Yazıcı, "Haramidere'nin taşması nedeniyle yaşanan su baskınlarının, İSKİ tarafından yapılan ıslah çalışmasının tamamlanmasıyla sonlanmasını bekliyoruz" diye yazdı.

70 DAİREYE TAHLİYE

Vali Ali Yerlikaya, "266'sı Esenyurt'tan olmak üzere 797 ihbar geldi. Haramidere'nin geçtiği bölgede 134 konut, 15 işyeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 cami zarar gördü. 70 daire tahliye edildi" dedi.

5'ER BİN LİRALIK YARDIM YAPILIYOR

Esenyurt'ta sel felaketinin ardından incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evleri su basanlara 5'er bin liralık, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin lira nakit olarak elden verilecek" dedi. Valilik de daha sonra yaptığı açıklamada, yardım ödemelerinin başladığını açıkladı. Bu arada İBB de, Esenyurt'ta selden etkilenenlere 7'şer bin lira nakit yardımı yapılacağını duyurdu.

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