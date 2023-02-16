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16 Şubat 2023 Perşembe 18:04:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 18:04:00

İstanbul şehir hastanelerinden bin 693 afetzedeye hizmet

Kaynak: AA

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İstanbul'daki 4 şehir hastanesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazdan kurtarılarak tedavi için kente getirilen bin 693 yaralıya hizmet verdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta 7,7, Elbistan'da ise 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ da etkilendi. 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında binlerce yaralı enkaz altından çıkarıldı.

Yaralı olarak kurtulanlar, ilk müdahalenin ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki uçak ve helikopterlerle deprem bölgelerine yakın iller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya gibi şehirlere nakledildi.

İstanbul'a ilk yaralı sevkinin yapıldığı 6 Şubat'ı 7'sine bağlayan geceden bu yana, depremzedeler kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kentteki hastanelerde bugüne kadar tedavi gören 7 bin 884 kişiden 6 bin 532'si taburcu edildi.

YOĞUN BAKIM HASTALARININ YÜZDE 39'U ŞEHİR HASTANELERİNDE

Yaralı depremzedelerin büyük kısmının tedavisi de mega kentin büyük sağlık kompleksleri olan ve bünyesinde birçok hastaneyi barındıran Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Sağlıkla ilgili her türlü müdahalenin yapılabildiği, ileri teknoloji ve tıbbi imkanlarla donatılan 4 şehir hastanesinde şu ana kadar bin 693 yaralı depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu.

Yaralıların 971'i Başakşehir Çam ve Sakura, 460'ı Kartal Dr. Lütfi Kırdar, 154'ü Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın, 108'i de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu şehir hastanelerinde tedavi gördü.

Başakşehir Çam ve Sakura'da 739, Kartal Dr. Lütfi Kırdar'da 408, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın'da 102, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nda 69 olmak üzere toplamda 1318 depremzede tedavisi tamamlanarak taburcu edildi, 375 yaralının ise tedavisi sürüyor.

İstanbul'a gelen ve yoğun bakım servislerinde yatan depremzedelerin yüzde 39'u da şehir hastanelerinde tedavi ediliyor.

Çocuk, gebe ve yetişkin hasta gruplarının normal servis veya yoğun bakımlarda tedavi gördüğü hastanelerde, bu süreç genel ve plastik cerrahi, nefroloji, ortopedi ve yoğun bakım gibi birçok birimden hekim tarafından multidisipliner yaklaşımla yürütülüyor. Yaralı depremzedelere psikolog ve psikiyatristlerce de destek sağlanıyor.

Etiketler : deprem İstanbul şehir hastaneleri

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