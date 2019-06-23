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23 Haziran 2019 19:23 | Pazar

İstanbul seçim sonuçları kim önde? İstanbul seçim son dakika oy oranları canlı izle!

İstanbul seçim sonuçları kim önde? sorusunun yanıtı tüm seçmenler tarafından araştırılıyor. İstanbul seçim son dakika oy oranları heyecanla takip ediliyor. İstanbullu seçmenler yenilenen seçim için bugün sandık başına gittiler. üksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin tekrarlanması kararı üzerine bugün yeniden bir seçim heyecanı yaşanmaya başlandı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor. İstanbul seçim sonuçları kim önde? sorusunun yanıtına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte son dakika oy oranları sizlerle...

İstanbul seçim sonuçları kim önde? sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İstanbul seçim son dakika oy oranları canlı izleme linki sizler için haberimizin detaylarında yer alacak. Bugün milyonlarca vatandaş yenilenen seçim için sandık başındaydı.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor. Hangi adayın ne kadar oy aldığı merak konusu. İstanbul seçim sonuçları kim önde? sorusunun yanıtı ve İstanbul seçim son dakika oy oranları canlı izleme linki haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm detaylar... 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI KİM ÖNDE? 
İstanbul seçim sonuçları heyecanla takip ediliyor. İstanbul seçim sonuçları kim önde takip etmek için takipte kalmaya devam edin. 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE

 

İSTANBUL 23 HAZİRAN 2019 SEÇİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR 
İstanbul seçmeni, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, resimli ve resmi bir kimlik belgesiyle oy kullanabilecek, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak

Seçmene sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası verilecek

Pusulaya "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında imza, işaret konulmayacak, zarfa pusula dışında bir şey atılmayacak

Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek     

İstanbul halkı yarın yapılacak seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.    

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak.  

 İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak.     

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak.     

İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.  

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.     

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı.     

Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.  

Kentte oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'ye kadar devam edecek.     

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.     

Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı.     

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.     

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