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23 Haziran 2019 16:25 | Pazar

İstanbul seçim sonuçları 2019 canlı izle son dakika! 23 Haziran 2019 seçim sonuçları oy oranları!

İstanbul seçim sonuçları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin tekrarlanmasına karar vermesinin ardından bu sabah milyonlarca seçmen sandık başına gitti. Bugün gerçekleştitilen son seçimde Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışıyor. Sabah saat 08:00'dan itibaren başlayan oy kullanma işlemi saat 17:00'da son bulacak. İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri ve açılan sandık sayıları hakkında açıklamalara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İstanbul seçim sonuçları 2019 canlı izle son dakika...

İstanbul seçim sonuçları 2019 son dakika gelişmeleri tüm İstanbullu seçmenler tarafından anbean takip ediliyor. 23 Haziran 2019 seçim sonuçları oy oranları ise heyecanla açıklanması bekleniyor. YSK kararı ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor. Sandık başına gidip oy kullanma görevini yerine getiren seçmenler gözlerini çoktan seçim sonuçlarına çevirdiler. İstanbul seçim sonuçları 2019 canlı izle son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında yer alıyor. İşte, 23 Haziran 2019 seçim sonuçları oy oranları... 

23 HAZİRAN 2019 SEÇİM SONUÇLARI OY ORANLARI
23 Haziran 2019 seçim sonuçları oy oranları saat 17:00'dan sonra açıklanmaya başlanacak. 23 Haziran 2019 seçim sonuçları son dakika oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

SON DAKİKA OY ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2019 CANLI İZLE SON DAKİKA

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul seçim sandıklarının 17:00'da kapanması ile birlikte YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla seçim sonuçları verilmeye başlanacak. İstanbullu seçmenler 17:00'a kadar oy kullanma işlemine devam edebilecekler.

SEÇİM YASAĞI KAÇTA BİTECEK?
RTÜK’ten yapılan açıklama şöyle; 

"22 Haziran Cumartesi saat 18.00'de seçim propagandaları sona erecektir. Yukarıda da açıklandığı üzere yayın yasakları, 22 Haziran Cumartesi saat 00.00’dan itibaren başlayıp oy verme günü olan 23 Haziran 2019 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar sürecektir. Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağı kapsamındadır.

Ayrıca yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonuçlarına ilişkin yayınların, bütün medya hizmet sağlayıcılar tarafından Yüksek Seçim Kurulunun belirlemiş olduğu seçim sonuçlarının yayınlanabileceği saatlere uygun olarak yapılması, seçim sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir."

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?
Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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