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İstanbul polisinden helikopter destekli ''huzur uygulaması''
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19 Aralık 2023 Salı 23:14:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 23:14:00

İstanbul polisinden helikopter destekli ''huzur uygulaması''

Kaynak: AA

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İstanbul polisi, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında araçlarda detaylı arama yapıldı, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

Etiketler : istanbul polis huzur uygulaması asayiş
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