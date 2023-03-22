İstanbul Otogarı can çekişiyor! İBB makyaj yapıp bıraktı

İBB'ye devredilmesinden sonra Ekrem İmamoğlu'nun "Orayı evimiz gibi yapacağız" dediği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki kolon ve kirişlerin sıvaları döküldü, paslı demirler açığa çıktı. İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Beton tabaka kaybolmuş durumda. Demirler gözle görülebilir hale gelmiş. Bu durumdan dolayı da demir, oksijenle temas kurdukça oksitlenmektedir. Halk diliyle paslanmakta, korozyona uğramaktadır" diye konuştu. Altan, önlem alınmazsa korozyona uğrayan demirin çapının gün geçtikçe küçüleceğini ve taşıyıcılığını yitireceğini söyledi. Bir an önce güçlendirme ve beton kaplamanın yenilenmesi çağrısı yapan Altan, "2018 Türkiye Deprem Bina Yönetmeliği"ne uygun olmadığının görüldüğünü belirterek, "Bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi lazım" dedi.

Kiriş ve kolonlardaki betonun korozyana uğradığı görüldü.

GÜNDE 120 BİN KİŞİ KULLANIYOR

Otogardan her gün yaklaşık bin 700 otobüs giriş-çıkış yapıyor. Sefer sayısı bayram tatillerinde 2500'e kadar çıkıyor. 110 bin metrekare alan üzerine kurulu otogarda 168 yazıhane, 324 otobüs işletmecisi firma, 700'den fazla faal işyeri bulunuyor. Her gün yaklaşık 90 bin kişinin gidiş geliş yaptığı otogardaki günlük insan hareketinin yaklaşık 120 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.

İBB MAKYAJ YAPIP BIRAKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı yenilediklerini belirtmişti.

İmamoğlu, "Biz, unutulmuş olan İstanbul Otogarı'nı, bir anda hem taşımacılık sektörüne hizmet eden hem de şehirle bütünleşen sosyal bir alan haline getirmiş olacağız" demişti. Otogarı makyajlayıp hiçbir altyapı çalışması yapmayan İBB'den geriye metruk görüntüler kaldı. Kanalizasyon sularının aktığı, kolonların ve kirişlerin korozyona uğradığı görüntüler dikkat çekti.