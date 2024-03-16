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16 Mart 2024 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 07:30:00

İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 34 tutuklama

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 7 ilde, yasa dışı bahisle haksız kazanç sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek ATM'den "QR kod" ve "Cepbank" yöntemiyle sağladıkları haksız kazancı kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına çıkarıp aklamaya çalışan kişilere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 60 şüpheliden 34'ü tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla, biri de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Polisin firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten kişilere yönelik 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların örgüt ağı ve finans trafiği deşifre edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimliği belirlenen şüphelileri yakalamak için İstanbul, Bursa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Adana ve İzmir'deki 69 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 60 zanlıyı gözaltına alan ekipler, adreslerdeki aramalarda 33 bin 300 lira, 252 dolar, 30 avro, ⁠2 kripto soğuk cüzdan, ⁠2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyale el koymuştu.

Ekipler, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık finansal döngü tespit etmişti.

Etiketler : istanbul yasa dışı bahis soruşturma tutuklama
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