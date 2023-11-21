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21 Kasım 2023 Salı 17:11:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 17:11:00

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 3 ilde, sosyal medyada kendilerini "Yolyemezler çetesi" olarak tanıtan silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de 9 Ekim'de 2 kişinin tellerini keserek girdikleri bir villadaki grupla silahla çatışmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, silahlı çatışmanın yaşandığı villada kalan şüphelilerin, sosyal medyada kendilerini "Yolyemezler" olarak tanıtan silahlı suç örgütünün mensupları oldukları belirlendi.

Soruşturmada, silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile örgüt üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde Büyükçekmece dışında Güngören ve Silivri'de "silahla adam öldürme", "silahla birden fazla kişiyi yaralama", "birden fazla iş yeri ve aracı kurşunlama", "silahla tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarına karıştıkları tespit edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensubu 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 14'ü gözaltına alınırken, 4'ünün başka suçlardan cezaevinde oldukları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Polis ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Etiketler : istanbul suç örgütü yolyemezler çetesi gözaltı operasyonu
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