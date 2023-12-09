“İskoçlar Çetesi” çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17" operasyonu ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-17 OPERASYONU" ile "İSKOÇLAR ÇETESİ" olarak bilinen organize suç örgütü Çökertildi❗️



Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 3️⃣8️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,... pic.twitter.com/DCvyUlxaAC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 9, 2023

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