İstanbul merkezli Kafes-17 operasyonu: "İskoçlar" çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17" operasyonu ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-17" operasyonu ile "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı.
İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-17 OPERASYONU" ile "İSKOÇLAR ÇETESİ" olarak bilinen organize suç örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 9, 2023
Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 3️⃣8️⃣ şüpheli şahıs yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,... pic.twitter.com/DCvyUlxaAC
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