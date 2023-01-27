VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki
Almanya: Ukrayna'yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
"2022 yılında 6,5 milyar dolarlık madencilik ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"
"Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında bitiriyoruz"
Başkan Erdoğan: Türkiye can dostu Azerbaycan'ın yanındadır
Yapılandırma teklifi TBMM'ye sunuldu
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
"Başörtüsü meselesi için bir yasa teklifi hazırladık, gündeme getiriyoruz"
Hisarcıklıoğlu'ndan AB'ye "vize ve taşıma kotası"na çözüm bulma çağrısı
Anayasa Mahkemesi, 10 yılda 375 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı
"Kutsal değerlere saldırmak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez"
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda örgütün güncel yapılanması deşifre edildi
Başkan Erdoğan, Karadeniz gazı için tarih verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz
"Bizim için Türkiye Yüzyılı mottosu bir slogandan ibaret değil ve olmayacak"
Başkan Erdoğan Söğüt'te
"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Bakanlık açıkladı: İZBAN için 2,8 milyar dolarlık yatırım yapıldı
"Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor"
Mannu animasyon filmi 10 Şubat'ta sinemalarda
Casper'dan öğrenciler için keyifli tatil rehberi!
"Cumhurbaşkanı aday göstermesiyle ilgili 2018'de düzenleme yapılmıştı"
27 Ocak 2023 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 16:00:00

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda örgütün güncel yapılanması deşifre edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik 18 Ocak'ta 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin itiraf ve teşhisleri sonrası örgütün güncel yapılanmasına ilişkin yeni bilgiler elde edildi.

Buna göre, büyükşehirleri sözde "eyalet", yapılandıkları yerleri de "İl" olarak nitelendiren FETÖ üyelerinin, Kadıköy, Gebze, İzmit gibi ilçeleri oluşturdukları şemada "il" şeklinde adlandırdıkları belirlendi.

Ekipler yaptıkları çalışmada, FETÖ'nün yeni yapılanma şemasında "İl" olarak ayırdıkları yerlerde eğitim, lise, sosyal medya, hukuk ve iktisadi bilimler için erkek ve kadınlara ayrı ayrı sorumlular görevlendirdiği tespit edildi.

Güncel yapılanma içerisinde deşifre olmamak için sadece gündüzleri örgüt evlerine giden ve terör örgütünde "vifak" olarak nitelendirilen üyelerin olduğunu belirleyen ekipler, bu kişilerin FETÖ evlerinde kalan öğrencilerin örgüte bağlılığını sağlamak için çalıştıkları bilgisine de ulaştı.

ÖRGÜT EVLERİNİN MASRAFLARI YURT DIŞINDAN

Yapılan çalışmalar sonucunda Kadıköy'deki örgüt evlerinin masraflarının Romanya ve Moldova'daki örgüt üyelerince karşılandığı tespit edildi.

Örgüt üyelerinin "Signal" isimli bir uygulama üzerinden birbirleriyle iletişim kurduklarını ortaya çıkaran ekipler, Yunanistan'dan alınan hatlar üzerinden uygulamayı telefonlarına yükleyen şüphelilerin ücretlerini ise "il muhasebecisi" olarak tanımladıkları kişiden örgüt evlerinde elden teslim aldığını belirledi.

FETÖ, KATALOG EVLİLİĞİ SANAL ORTAMA TAŞIDI

Ekiplerin detaylı çalışmalarında, FETÖ'nün katalog evlilik yöntemini de sanal uygulamaya taşıdığı bilgisine ulaşıldı.

FETÖ üyelerinin kendi aralarındaki bir uygulama üzerinden fiziksel özelliklerini yazarak eş aradığını belirttiği ve bunun üzerine bu kişi için uygun eş arandığı tespit edildi.

OPERASYON

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren şüpheli B.Ç'nin beyanları, teşhisleri ve dijital materyallerinin incelenmesi sonucu açılan yeni soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlenmişti.

İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kütahya ve Van'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonda FETÖ'nün evlerinden 17 bin 140 dolar, 128 bin lira, 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 1550 avro ele geçirilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklanmış, serbest bırakılan diğer zanlılardan 15'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtilmişti.

Etiketler : fetö güncel yapılanma istanbul operasyon
50'nci yıl albümü

50'nci yıl albümü
Starım havasına girmedi

Starım havasına girmedi
3 günde 4 şehir 5 bin kişi

3 günde 4 şehir 5 bin kişi
Klibi eşine emanet

Klibi eşine emanet
Enerjik Emre

Enerjik Emre
Dominik'ten kızına koştu

Dominik'ten kızına koştu
Sahnede Adanalı buluşması

Sahnede Adanalı buluşması
Survivor'a erken vedalar

Survivor'a erken vedalar
Set arası 10. Yıl Marşı resitali

Set arası 10. Yıl Marşı resitali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX