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16 Şubat 2024 Cuma 10:53:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 10:53:00

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların, operasyonel hatlar kullanarak 2012 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na hazırlanan farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun örgüte müzahir kişilerle iletişime geçtikleri tespit edildi.

Yapılan HTS analizleri sonucu bu kişilerin, mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri belirlendi.

Ayrıca haklarında ifade ve beyan olan, FETÖ'nün iletişim modeli ankesörle periyodik olarak ardışık arama kayıtları bulunan şüphelilerin yakalanması için hareke geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5'i İstanbul'da 10 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : istanbul fetö operasyon gözaltı
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