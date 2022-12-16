VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya'dan Başkan Erdoğan'ın Suriye teklifine yanıt
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı... "1 saat geçmeden aracı bırakan ve bombayı koya...
Asgari ücret pazarlığında 3. toplantının tarihi belli oldu
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yeni kapasitesiyle hizmete alınıyor
Twitter, Elon Musk hakkında paylaşım yapan gazetecilerin hesaplarını askıya aldı
Fransa'da demir yolu çalışanlarının grevi, tren ulaşımını aksattı
Fransa'da bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 10 kişi öldü
İstanbul merkezli DHKP-C operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
"Tahıl anlaşmasıyla tüm dünyada umuda hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz"
"İhracatta hedefin altında kalmayacağız"
Brent petrolün varil fiyatı 81,02 dolar
"Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir"
Futbolda haftanın programı
Peru'daki hükümet karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda ölü sayısı 18'e yükseldi
Borsa güne yükselişle başladı
Diyarbakır'da terör saldırısında 8'i polis 9 kişi yaralandı
"Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz"
‘Dans Et'tirecek
Ayvalık'ta yeni film
2022'yi ‘Haram'la uğurluyor
Farkındalık teklisi
Kovid'i ağır geçiriyor
Küresel kömür talebinin bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor
16 Aralık 2022 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 11:45:00

İstanbul merkezli DHKP-C operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul merkezli 6 ilde, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçu kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, DHKP-C silahlı terör örgütünün örgütsel eylem ve faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hüküm giyen mensuplarının örgütten kopmasını önlemek amacıyla para aktaran 28 şüphelinin adreslerini belirledi.

İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Zanlıların 3'ü hakkında ev hapsi, 9'u hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Bir şüphelinin işlemleri sürerken, bir şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.

Etiketler : terör örgütü dhkpc operasyon
Vefat etti

Vefat etti
Gençlik iksirim saçlarım

Gençlik iksirim saçlarım
Acısını sahnede paylaştı

Acısını sahnede paylaştı
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Babasını kaybetti

Babasını kaybetti
‘Çakkıdı'ya yeni yorum

‘Çakkıdı'ya yeni yorum
Araç hiç frene basmamış

Araç hiç frene basmamış
Yeni isimlerin işi zor

Yeni isimlerin işi zor
Doğum kiloları gitti

Doğum kiloları gitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX