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08 Mart 2023 Çarşamba 11:11:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 11:11:00

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, söz konusu terör örgütü bünyesinde eylem ve faaliyette bulunduklarına ilişkin ifade ve teşhis beyanları bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör ve büfe telefonlarından arandıkları, bu yolla örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri belirlenen 28 şüpheli tespit edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aralarında muvazzaf binbaşı, astsubay, uzman çavuş, meslekten ihraç edilmiş subay ile kapatılan 18 askeri okul öğrencisinin de bulunduğu 25 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Etiketler : fetö istanbul operasyon

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