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20 Ocak 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 10:45:00

İstanbul merkezli 6 ilde "çocuk istismarı" operasyonunda 21 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul merkezli 6 ilde, çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşım yaptıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma" suçundan yürütülen dosya kapsamında, daha önce aynı suçtan hakkında işlem yapılan H.Ç'den ele geçirilen bilgisayar üzerinde yapılan inceleme tamamlandı.

Bu inceleme sonucunda, mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması Skype üzerinden 29 Ocak 2017 ile 18 Ocak 2019 arasında 22 farklı profil hesabının, çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşım yaptığı tespit edildi.

Bu profillerden 2'sinin katılımcı olarak bulunduğu grup üzerinden çocukların cinsel istismarı içerikli müstehcen paylaşımda bulunduğu belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili kurum kuruluşlardan yapılan bilgi talepleri akabinde 21 şüpheli ve 1 IP kullanıcısı tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine Ankara'da ikamet eden IP kullanıcısı olduğu değerlendirilen 1 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 5, İzmir'de 5, Ankara'da 5, Samsun'da 4, Diyarbakır'da 1 ve Şanlıurfa'da 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 21 şüpheli emniyete götürüldü.

Etiketler : çocuk istismarı müstehcen paylaşım operasyon
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