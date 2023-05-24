VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
ABD, Ermenistan dahil bazı ülkelerde modüler nükleer reaktör kurmayı değerlendiriyor
Etnospor'dan bir Dayanışma Obası daha
"Buğdayda beklenen 21 milyon ton rekolte Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması noktasında yeterli"
Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:45:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:45:00

İstanbul merkezli 3 ildeki DEAŞ operasyonunun detaylarına ulaşıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 12 şüphelinin arasında görev talimatını Suriye'den alan örgütün sözde Marmara Bölgesi kadısı, İstanbul eyalet sorumlusu ile Azerbaycan sorumlusunun yer aldığı tespit edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan 12 şüphelinin arasında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Kendilerini "Takva" grubu olarak tanımlayan ve görev talimatını Suriye'den alan örgütün sözde Marmara Bölgesi kadısı, İstanbul eyalet sorumlusu ile Azerbaycan sorumlusu dün yapılan operasyonda yakalandı.

Ekipler, operasyon sonrası yaptıkları incelemede sözde kadılık görevini yapan Bilal Ö'nün Selman S'yi eyalet sorumlusu olarak atadığını, sözde Azerbaycan sorumlusu A.A'nın DEAŞ'a katılanların yakınlarına yardım sağladığını belirledi.

Operasyon sonrası sözde yöneticilerin Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece ve Pendik'te yapılandığı, para topladığı ve örgüte eleman sağlamaya çalıştığı da öğrenildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

OPERASYON

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütmüş, örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 12 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe almıştı.

İstanbul merkezli Konya ve Antalya'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanmıştı.

Etiketler : deaş terör örgütü istanbul operasyon
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Çocuk aşkı taçlandırır

Çocuk aşkı taçlandırır
Fas'ta film çekti

Fas'ta film çekti
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
İş toplantısı

İş toplantısı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı

Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Annesini markajında

Annesini markajında
Sezonu açıyor

Sezonu açıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX