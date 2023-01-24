İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17'si yakalandı. Aralarında 'mahrem sorumlu' denilen hücre sorumlularının da bulunduğu şüphelilerin, yerleştirildikleri farklı üniversitelerde örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edildi.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Polis Akademisi'nde öğrenciyken FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrasında YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen öğrenciler ile onları kontrol eden bazı hücre sorumlularının da araları bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İKİ FETÖ ÜYESİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da 24 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 17'si yakaladı. Baskı yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, tespit edilen adreslerde bulunamayan 3 FETÖ mensubundan 2'sinin yurt dışına kaçtığı, birinin ise yurtiçinde izini kaybettirdiği belirlendi.

BİRBİRLERİ İLE BAŞKA KİŞİLER ADINA KAYITLI OPERASYONEL HATLARLA İRTİBAT KURUYORLAR



Diğer taraftan, örgüte yönelik düzenlenen operasyonla ilgili elde edilen bilgilerde, örgütünün Maltepe sivil bölge yapılanmasının deşifre edil öğrenildi. Deşifre edilen hücre yapılanmasındaki 7 FETÖ üyesinin 2012-2014 yıllarında başka kişiler adına kayıtlı 8 operasyonel GSM hattı kullanarak birbirleri ile eylem faaliyetlerinde oldukları kaydedildi. Ayrıca aynı şüphelilerin, FETÖ üyeleri arasında "mahrem sorumlu" olarak adlandırılan hücre sorumlusu şahıslar ile bağlı bulundukları, örgüt mensupları arasında büfe/ankesör üzerinden örgütsel haberleşmeye uygun iletişim kayıtlarının olduğu belirlendi.

Örgütün mahrem yapısında yer alan şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin güncel yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendiriliyor.