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23 Mayıs 2023 Salı 08:59:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 08:59:00

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Kaynak: IHA

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Son Dakika Haberleri.. Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı

Radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal örgütlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik elde edilen istihbari bilgiler istikametinde örgütle bağlantılı bazı şüpheliler belirlendi.

Kimlik bilgileri ve kaldıkları yerleri tespit edilen söz konusu şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Peş peşe yapılan baskınlarda DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 12 kişi 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alındı. Aynı adreslerde örgütsel içerik sayılabilecek çok sayıda doküman ve dijital malzemeye de el konulduğu öğrenildi.

Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusuna ilerleyen saatlerde başlanacak.

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