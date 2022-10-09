İstanbul Kadıköy'deki patlamadan acı haber

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09 Ekim 2022 Pazar 21:23:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 21:23:00

İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Sabah

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Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu ve sonrasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler çevrede bulunan iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'den çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ YARALI KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken yapılan ilk değerlendirmede Yangının doğalgaz patlaması sonrasında çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte söndürürken 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Yaralı kurtulan kişinin hastaneye sevk edildiği sırada "Çocuğum içeride kaldı" dediği duyuldu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olay yerine geldi. Vali Yerlikaya, görevlilerden bilgi aldı. Polis ekipleri olay yerine çıkan sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde gelerek çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ACI HABERİ VALİ YERLİKAYA VERDİ

Vali Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

"PATLAMA SESİ DUYDUK"

Olayla ilgili konuşan Mustafa Ay, "Olayı görünce buraya geldik. Benim kardeşlerim de burada yaşıyordu. Doğalgaz patlaması duyduk. Bir aile yaşıyordu" diye konuştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Etiketler : istanbul kadıköy patlama
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