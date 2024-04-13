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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu devam ediyor
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13 Nisan 2024 Cumartesi 18:56:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 18:56:00

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu devam ediyor

Kaynak: AA

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda başlayan hareketlilik sürüyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda hareketlilik oluşturuyor.

Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Batı gişelerinde araç kuyruğu gözleniyor.

İstanbul'a doğru seyreden araçlar nedeniyle otoyoldaki diğer gişelerde de kalabalık oluşuyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Etiketler : bayram tatili İstanbul-İzmir Otoyolu trafik hareketliliği
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