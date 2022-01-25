İstanbul için yeni kar alarmı!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kar nedeniyle İstanbul'a girişler yasaklandı, otobüslerin çıkış kısıtlaması uzatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu. THY, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları, saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.

İSTANBUL İÇİN YENİDEN KAR ALARMI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da bugün deniz etkisi tekrar başlayabilir öğlen ve sonrası ama dünkü kadar kuvvetli olmaz, takip ediyoruz. Akşama demiştik ama bakacağız. 1-2 saat içinde netleşir" dedi.

Prof. Dr. Şen, "Bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olmasa da kar yağışı görülecek. Karadeniz iç ve doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor. Bugün Orta ve doğu Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde KKY iç kesimlerinde KAR yağışı yoğun görünüyor. Yoğun kar yağışı Öğlen saatlerinden itibaren Konya Karaman da kuvvetlenecek. Akşam saatlerinde Gaziantep Adıyaman çevrelerinde yoğun şekilde görülecek" şeklinde açıklama yaptı.

Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'un batısındaki dün görülen yoğun kar yağışı bu sabah sakinledi. Bugün İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı beklemiyorum. Şehrin Anadolu yakasının doğusunda hafif kar görülebilir. Akşam saatlerinde kar tekrar gelecek ama dünkü gibi yoğun olmayacak" dedi.

THY İSTANBUL HAVALİMANI OPERASYONLARINI 00.00'A KADAR DURDURDU

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının saat 00.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilgili otoritelerin havalimanları ve ulaşım yollarını uçuşlara yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Üstün, açıklamasında, "Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00'a kadar durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu arada, uygun görülmesi halinde bazı seferlerin istisnai olarak icra edilebileceği belirtildi.

İSTANBUL HAVALİMANI PİSTLERİNDEN BİRİ UÇUŞLARA AÇILDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), İstanbul Havalimanı'nda bir pistin uçuşlara açıldığını duyurdu.

Kar yağışı nedeniyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı.

Açılan piste, havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek.

SGHM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA ÖZEL ARAÇLAR SAAT 13.00'E KADAR TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

İSTANBUL'DA YOLLARDA MAHSUR KALAN 3 BİN 180 KİŞİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya ayrıca İstanbul'da Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının bugün saat 13.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İSTANBUL'DA CİBALİ-ALİBEYKÖY CEP OTOGARI TRAMVAY SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, YOĞUN KAR YAĞIŞININ YAŞANDIĞI İSTANBUL'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde incelemelerde bulundu ve araçlarında mahsur kalanları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul'a gelen Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin bir toplantı yaptı. Bakan Soylu, toplantının ardından incelemelerde bulunmak üzere Bağcılar'a geçti.

Soylu, yoğun kar yağışının yolları kapatması nedeniyle Bağcılar'dan yaklaşık 4 kilometre boyunca uzun araç kuyruklarının oluştuğu Başakşehir istikametine doğru yürüyerek incelemelerde bulunurken, araçlarında mahsur kalanları da ziyaret etti.

Bölgedeki gözlemlerini ve yaşanan aksaklıkları, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde karla mücadele için kurulan kriz merkezinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ileten Soylu, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

TÜRK KIZILAY, İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALANLARA YARDIM ULAŞTIRDI

Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışından etkilenenlere gıda ve yardım malzemeleriyle destek oldu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarda şubeler, gönüllüler ve afet uzmanlarıyla mağdurların acil ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

İstanbul'un Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca, Selimpaşa bölgelerinde görev yapan Kızılay afet uzmanlarının, yolların açılmasını bekleyenlere çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya ulaştırıldığı bilgisi verilen açıklamada, ekiplerin aynı zamanda yolda kalanların araçlarına zincir takılmasında da yardımcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kriz masasında anlık durum takibi yapan ve kar yağışı olabilecek şehirlerde de hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılay ekiplerinin teyakkuz halinde yardım çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

İSTANBUL'DA ÖZEL ARAÇLARIN KÖPRÜLERDEN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışının durdurulması kararının ardından, izni bulunmayan araçların köprülerden geçişlerine müsaade edilmiyor.

İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekiplerince köprü bağlantı yollarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametine Kavacık mevkisinde kontrol gerçekleştiren polis ekiplerinin, özel aracıyla trafiğe çıkanları Kavacık, Beykoz, Riva sapağına yönlendirmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri ayrıca araçların kış lastiği takıp takmadığını da kontrol etti.

Jandarma ekipleri ise Göktürk'ten İstanbul Havalimanı'na giden D-20 yolunda kontrol noktası oluşturdu. Burada özel araçları denetleyen jandarma ekipleri, izni olmayanların yola devam etmelerine izin vermedi. Kuzey Marmara bağlantı yollarına giren tırların geçişine izin verilmezken, Eyüpsultan ilçesine bağlı Odayeri köyünü Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayan yolda tırlar bekliyor.

- YOL KENARINA PARK EDİLEN ARAÇLAR ÇALIŞMALARI AKSATTI

Yoğun kar nedeniyle çok sayıda sürücünün araçlarını yol kenarına park etmesi ekiplerin çalışmalarında aksamalara neden oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların sahipleri tarafından kaldırılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ana arterlerde tuzlama çalışması yürüttü. Ana arterlerin dışında kalan yollarda ise yoğun kar biriktiği gözlendi. Bazı bölgelerde karın ağırlığını kaldıramayan ağaçlar devrildi.

Otobüs duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle de birçok vatandaş uzun mesafeler yürümek zorunda kaldı.