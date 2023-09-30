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30 Eylül 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2023 Cumartesi 09:30:00

İstanbul için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'sarı' uyarıda, Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde, Çanakkale'nin doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu. Isparta, Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul ile birlikte Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Etiketler : meteoroloji istanbul sağanak sarı uyarı
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