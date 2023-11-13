İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da bugün beklenen kuvvetli yağış ve akşam saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli rüzgar nedeniyle nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul il genelinde gün boyu yağışlı sistem etkili olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak ile birlikte akşam saatlerinden itibaren de rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
"Sarı" kodlu uyarı da yapılan kentte ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Hava sıcaklıkları, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken İstanbul'da bugün beklenen günün en yüksek sıcaklık değeri 17-18 derece civarı olacak.
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