İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın İstanbul il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ayrıca, yağışla birlikte rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

"Sarı" kodlu uyarı da yapılan kentte yarın beklenen günün en yüksek sıcaklık değeri 17 derece civarı olacak.