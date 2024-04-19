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19 Nisan 2024 Cuma 17:34:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 17:34:00

İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul'da yarın beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın İstanbul il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ayrıca, yağışla birlikte rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

"Sarı" kodlu uyarı da yapılan kentte yarın beklenen günün en yüksek sıcaklık değeri 17 derece civarı olacak.

Etiketler : istanbul yağmur fırtına uyarı hava durumu
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