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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
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11 Kasım 2023 Cumartesi 14:39:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 14:39:00

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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İstanbul'da 3 saatlik periyotta etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), batı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Etiketler : meteoroloji istanbul sağanak yağış
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