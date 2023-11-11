İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), batı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.