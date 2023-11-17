İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kaynak: AA
İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli yağış etkili olacak. Yağışların Pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağışlar yarın akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova'da gece, İstanbul'da ise pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, hortum riski, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.