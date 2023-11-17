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17 Kasım 2023 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 16:30:00

İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli yağış etkili olacak. Yağışların Pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinde çok kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışlar yarın akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova'da gece, İstanbul'da ise pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, hortum riski, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Etiketler : İSTANBUL FIRTINA UYARI SAĞANAK HAVA DURUMU
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