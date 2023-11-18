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18 Kasım 2023 Cumartesi 09:50:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 09:50:00

İstanbul için çok kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Marmara'da bugün beklenen yağışların bölge genelinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya kesimi ile bölge genelinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevrelerinde çok kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışlar yarın akşam saatlerinde, Bursa ve Yalova'da gece, İstanbul'da ise pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanağın, çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğine vurgu yapılan açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair uyarıda bulunuldu.

Etiketler : istanbul valiliği marmara istanbul yağış
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