İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu'ndan ayakta yolcu taşıyan otobüs ve metrobüslarda yolcu kapasitesi kararı

İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına karar verdi.