03 Haziran 2020 Çarşamba 18:52:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 18:52:00
İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu'ndan ayakta yolcu taşıyan otobüs ve metrobüslarda yolcu kapasitesi kararı
Kaynak: AA
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İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına karar verdi.
İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınmasına karar verdi.
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