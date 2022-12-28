İstanbul Havalimanı'nı bugüne kadar 178 milyon yolcu kullandı

Platin Dergisi tarafından bağımsız pazar araştırma şirketi Ipsos iş birliğiyle belirlenen ve ülke ekonomisine katkı sunan şirketleri bir araya getiren "Platin Global 100 Endeksi" kapsamında verilen "Platin Global 100 Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bakan Karaismailoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri projelerin ülke ekonomisine, üretimine, istihdamına, yatırımına, turizmine ve ticaretine sağladığı katkıdan bahsetti, dünyada krizlerin konuşulduğu bir ortamda yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Ülkelerin çoğunun ekonomik büyümede sorunlar yaşarken Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, potansiyellerini artıracak yatırımları yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na ilişkin bilgiler vererek, halihazırda 165'lerde olan 1000 kişi başına düşen araç sayısının 3 kat artacağını bildirdi.

Dünyanın en önemli ulaşım koridorlarının tam ortasında olduklarını, bu coğrafi konumun avantajlarını fırsata çevirmek için planlamalarını yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un bu yatırımlar arasında yer aldığını söyledi.

Karaismailoğlu, "Demir yolunda şu anda çok büyük yatırımlarımız var. Yani dünyanın en büyük demir yolu altyapı yatırımları şu an Türkiye'de. Yine bu enerji akım hatlarının tam ortasındayız. Üzerimizden geçen ve planlanan hatlar var. Aynı bunun gibi turizm merkezleri ve İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en verimli ve en fizıbıl yatırımları bütün dünyaya hizmet ediyor şu anda." diye konuştu.

"YATIRIMLARIMIZDA DEMİR YOLUNUN AĞIRLIĞI YÜZDE 60'LARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Bakan Karaismailoğlu, elektrikli ve otonom araçlar ile şehir içi mikromobilite araçların gündemlerinde olduğunu, dijitalleşme alanında ve 5G altyapısı için çalışmalarını sürdürdüklerini, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya fırlatacaklarını bildirdi.

Son 20 yılda çok büyük işler yaptıklarını ancak bunlarla hiç yetinmediklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Yüzde 65 kara yolu ağırlıklı bir yatırım döneminden artık demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik. Bugüne kadar yüzde 20 olan demir yolundaki yatırım oranı bugün yüzde 60'ların üzerine çıktı. Kara yolu yatırımları da yüzde 30'lara doğru inmeye başladı. Şu anda Türkiye genelinde devam eden tam 4 bin 500 kilometre demir yolu yatırımı var. İnşallah bunları da peyderpey önümüzdeki yıllarda bitirip ülkemizin, milletimizin hizmetine sunacağız."

"İSTANBUL HAVALİMANI'NI 178 MİLYON YOLCU KULLANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projelerden bahsederek, bu projeleri günlük kullanan araç sayılarına ilişkin bilgiler verdi.

İstanbul Havalimanı'nın son dönemde kırdığı rekorlara işaret eden Karaismailoğlu, "Hizmet kalitesiyle dünyanın en iyi havalimanı olarak bütün otoriterler tarafından seçildi ve her ay ayrı bir rekor kırıyor. Bugüne kadar da 1,2 milyon uçak 178 milyon yolcu taşıdı. Yazın 1400 ortalamasında uçak ve 230 bin yolcu, bugünlerde 1200 uçak ortalaması yine 200 bine yakın yolcusuyla beraber uzun yıllar, yüzyıllar bu ülkeye hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da büyümeye devam ettiğini kaydederek, 26 olan havalimanı sayısının 57'ye çıktığını anlattı.

Yaptıkları yatırımların yüzde 20'sini yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, bu projeler arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın yüzyıllar boyunca Türkiye'ye hizmet edeceğini bildirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bir günde geçen araç sayısının 130 bine ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nü kullanan araç sayısının ortalama 50 binleri bulduğunu söyledi.

"ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTINI NİSANDA BİTİRECEĞİZ"

Bakan Karaismailoğlu, şu anda 1400 kilometrelik hızlı tren hattını işlettiklerini, Niğde ve Aksaray'dan Mersin'e inerek devamında Adana, Osmaniye ve Gaziantep'e hızlı treni ulaştıracaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Önümüzdeki nisan ayında planlıyoruz, İnşallah Ankara-Sivas hattını bitireceğiz. Bir taraftan Ankara-İzmir, bir taraftan Halkalı-Kapıkule, bir taraftan Bursa'nın Ankara ve İstanbul'a bağlantıları için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Demir yolunda kullanılan araçların yerlileştirilmesi için yapılan çalışmalardan bahseden Karaismailoğlu, konuya ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin farklı noktalarında hayata geçirdikleri ve son dönemde açtıkları önemli projelerle ilgili bilgiler vererek, Çamlıca Kulesi'nin de kıymetli projeler arasında yer aldığını söyledi.

"YATIRIMLARIMIZIN MİLLİ GELİRE KATKISI 1 TRİLYON DOLAR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun milli gelire tam 1 trilyon dolar, üretime tam 2 trilyon dolar, istihdama da 27 milyon kişinin üzerinde katkısı olacaktır. Bugün hızlı trene bağlı il sayımız 8, 52'ye çıkartacağız. Fiber uzunluğumuzu 1,5 milyon kilometreye, liman sayımızı 255'e çıkartacağız. Bugün demir yoluyla taşıdığımız yolcu sayısı 19,5 milyon. Yatırımlarımız bittiğinde bunu tam 270 milyona çıkartacağız. Bugün hava yolunda yıllık yolcu sayımız 210 milyon. 2053'te bu 344 milyona çıkacak. Yine demir yolunda biz geçen yıl 38 milyon ton yük taşıdık. Bu yatırımlarımız sonucunda da bunu tam 448 milyon tona çıkartmak için bütün yatırımlarımızı hazırladık ve devam ediyoruz."

Karaismailoğlu, bugüne kadar 183 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yatırımların üretime, ekonomiye ve istihdama katkılarını ekranda da görüyorsunuz. 183 milyar dolarlık yatırım yıllık 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyor. Sadece bir yıl içerisinde bu. Zaman tasarrufu 19,4 milyar dolar. Bu da tam 7 milyar saat tasarruftur. Araç bakım tasarrufları 1,3 milyar dolar. Yakıt tasarrufu 1,7 milyar dolar ve kazalardaki azalma oranı tam yüzde 82. Ayrıca bu kısalan yollar sayesindeki emisyondaki azalmanın karşılığı 36,7 milyon dolardır. Bunun da ağaç olarak karşılığı 327 bin ağaca eş değerdir."

Karaismailoğlu, bu başarının bir ekip işi olduğunu kaydederek, yatırımlara devam etmek için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.