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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
09 Kasım 2023 Perşembe 16:23:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 16:23:00

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı, 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde günlük ortalama 1283 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 30 Ekim-5 Kasım tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1283 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1255 uçuşla Londra Heathrow, 1240 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1210 uçuşla Frankfurt ve 1179 Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

Etiketler : İstHavalimanı uçuşyoğunluğu Avrupa
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