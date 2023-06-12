İstanbul Havalimanı'ndan bir rekor daha
İstanbul Havalimanı, 1684 uçak inişi ve kalkışı ile Frankfurt Havalimanı'na ait olan Avrupa'nın günlük en yoğun hava trafiği rekorunu kırdı.
İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleşen toplam 1684 uçuşla Avrupa havalimanları arasında tüm zamanların en yüksek günlük hava trafiğine ulaşıldı.
Havalimanının işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, dün İstanbul Havalimanı'nda toplam 1684 uçak inişi ve kalkışı yapıldı.
Bu sayıyla İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük hava trafiğine ulaştı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı verilerine göre, en yüksek günlük hava trafiği, Eylül 2019'da Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda 1624 iniş-kalkışla yaşanmıştı.
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