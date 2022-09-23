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İstanbul Havalimanı'ndaki seri operasyonlarla uyuşturucuya geçit verilmedi
23 Eylül 2022 Cuma 16:06:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 16:06:00

İstanbul Havalimanı'ndaki seri operasyonlarla uyuşturucuya geçit verilmedi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerince 1 haftada İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen seri operasyonlarda 28 kilo 122 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden hava yoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi yapıldı.

Bu kapsamda ilk olarak Türkiye'ye seyahat eden yabancı uyruklu bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizler tomografik bagaj cihazıyla 3 boyutlu tarandı ve ardından detaylı fiziki arama yapıldı. Valizdeki eşyalar içerisinde kahve aroması görüntüsü verilmiş 5 kilo 620 gram kokain ele geçirildi.

Bir başka operasyonda da şüpheli olarak değerlendirilen bir yolcu ve beraberindeki eşyalar detaylı aramaya tabi tutuldu. X-ray taramasında herhangi suç unsuruna rastlanmadı. Ancak şahsın tedirgin hareketler sergilemesi ve yapılan fiziki üst aramasında bacak bölgesinde olağan dışı sertlik tespit edilmesi üzerine her iki bacağının etrafına sarılmış halde 2 kilo 140 gram kokain bulundu.

Gümrük Muhafaza NarkoKİM ekipleri yine bacak bölgesine uyuşturucu gizlemeye çalışan başka bir yolcunun üzerinde de 2 kilo 520 gram kokain tespit etti.

Gümrük muhafaza ekipleri, yürüttüğü çalışmalarla şüpheli olarak değerlendirilen başka bir yolcuyu da takibe aldı. Transit yolcunun valizinde yapılan x-ray taraması ve detaylı aramada, valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 68 gram kokain ele geçirildi.

ARAMALARDA DEDEKTÖR KÖPEKLER DE YER ALDI

Yurt dışından gelen ve başka ülkeye seyahat edecek transit bir yolcu da NarkoKİM personelince riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli yolcuya ait valizin yine taban kısımlarına gizlenmiş 10 kilo 820 gram Afyon sakızı bulundu.

Gerçekleştirilen diğer bir operasyonda, yabancı uyruklu bir yolcunun seyahat güzergahı riskli görüldü. NarkoKİM ekipleri şüpheli şahsı ve beraberindeki eşyaları detaylı aramaya tabi tuttu. Yolcunun beraberinde getirdiği elektro gitardan zehir ve 2 kilo 280 gram kokain çıktı.

İstanbul Havalimanı kargo bölümündeki operasyonda da riskli olarak değerlendirilen bir gönderi gümrük muhafaza ekiplerince incelemeye alındı. Önce x-ray cihazı ile kontrol edilen kargo, daha sonra dedektör köpeklerle arandı. Söz konusu gönderinin içerisinde 4 paket halinde, siyah poşetlere sarılmış, 2 kilo 674 gram esrar bulundu.

Gümrük muhafaza ekiplerine hassas burunlarıyla destek olan özel eğitimli narkotik köpekleri de yapılan operasyonlarda yer aldı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı NarkoKİM ekiplerince gerçekleştirilen seri operasyonlarda ciddi miktardaki uyuşturucunun ülkeye sokulması ve diğer ülkelere taşınması engellenirken, gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Soruşturmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ediyor.

Etiketler : istanbul havalimanı uyuşturucu operasyon
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