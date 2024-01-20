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20 Ocak 2024 Cumartesi 18:09:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 18:09:00

İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu sürüyor

Kaynak: AA

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İlk ve ortaöğretim kurumlarında dün başlayan yarıyıl tatilini memleketlerinde, yurt dışında ve umrede geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda dün öğlen saatlerinden bu yana yolcu yoğunluğu oluşturuyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başlayanların yoğunluğu nedeniyle, havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede kısa süreli trafik oluştu. Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. Ekipler, kuyruk oluşan havalimanının giriş kapılarındaki x-ray kontrol noktalarında da tüm kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların daha hızlı geçişine yardımcı oldu.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale giren yolcular, bilet ve valiz işlemleri için, iç-dış hat kontuarlarında sıra oluşturdu. İGA, Türk Hava Yolları (THY) ve Turkish Ground Serves (TGS) ekipleri, terminalde yolcuları yönlendirdi. Polis ekipleri de, dış hatlar giden yolcu terminalindeki pasaport bankolarını açık tutup, vatandaşları elektronik pasaport kullanım bölgesine yönlendirdi.

Baba, dede, anneanne ziyaretleri

İstanbul'da öğretmenlik yapan Muhammed Özdemir, 15 günlük tatil için annesiyle birlikte memleketi Mardin'e gideceğini, babası ve akrabalarını ziyaret edeceğini belirterek, "Öğrencilerim yarıyıl tatilinde hem eğlenip hem çalışsınlar. Bu yarıyıl güzel geçti. İkinci dönemde daha fazla çalışacağız." dedi.

İzmir'e gideceğini aktaran İlkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Mustafa Gözüpek de, dedesini ve anneannesini ziyaret edeceğini söyledi. Gözüpek, "Bu yüzden çok heyecanlıyım. İzmir'e gittiğimde dedem ve anneannemle vakit geçireceğim. Oraya yanımda bir tane enstrüman götürüyorum. Vurmalı bir çalgı, dedemle onu çalacağım." diye konuştu.

Etiketler : yazokulu umre yolculuk
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