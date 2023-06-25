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25 Haziran 2023 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 15:45:00

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı'nın cuma günü başlayan Kurban Bayramı yoğunluğu bugün de devam ediyor.

Yaz sezonunun başlangıcının bu yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatili ve hacca gidişlerle birleşmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda son üç gündür yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı.

Yoğunluk nedeniyle havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu. Polis ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri gerekli uyarıları yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı.

Yolcu yoğunluğu nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İGA ekipleri tüm kapıları ve x-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların daha hızlı geçişine yardımcı oldu.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ile valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuarlarında uzun kuyrukların oluştu. Bilet ve valiz işlemlerini tamamlayan yolcular bu kez uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İGA, Türk Hava Yolları (THY) ve Turkish Ground Serves (TGS) ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Polis ekipleri de Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı.

Yoğunluğun yaşandığı İstanbul Havalimanı'nın bugün, 1583 uçuş ile 254 bin 559 yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.

Etiketler : istanbul havalimanı kurban bayramı bayram tatili
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