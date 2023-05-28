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28 Mayıs 2023 Pazar 13:22:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 13:22:00

İstanbul Havalimanı'nda 15 binden fazla seçmen oy kullandı

Kaynak: IHA

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İstanbul Havalimanı'nda cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında 15 binden fazla seçmen oy kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda bir haftada 15 binden fazla oy kullanıldı.

İstanbul Havalimanı'nda 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00 itibariyle başlayan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları havalimanında oylarını kullanmaya devam ediyor. Bugüne kadar 15 bini aşkın seçmen havalimanında oy kullandı. Yurt dışına kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Etiketler : İstanbul Havalimanı Oy verme Seçim
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