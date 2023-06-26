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İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler! Karadağ Başbakanı: Ulaşımın temel noktası
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26 Haziran 2023 Pazartesi 19:10:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 19:10:00

İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler! Karadağ Başbakanı: Ulaşımın temel noktası

Kaynak: AA

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Karadağ Başbakanı Abazoviç, "Özellikle hava ulaşımında İstanbul Havalimanı, Karadağ vatandaşları ve ülkemizi tercih eden turistler için ulaşımın temel noktası haline geldi." ifadelerini kullandı.

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, açılışı yapılan Karadağ Türk Ticaret Odasının, karşılıklı siyasi ve kardeşlik ilişkilerinin kanıtı ve tacı olduğunu söyledi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi'ne katılmak üzere Karadağ'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılımıyla başkent Podgoritsa'da Karadağ Türk Ticaret Odasının açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Abazovic, Karadağ'ın önemli dostlarından Türkiye'nin, Ticaret Odası temsilciliklerinden birisini ülkesinde açmasından büyük onur duyduğunu ifade ederek, "Türk Ticaret Odasının açılışı karşılıklı siyasi ve kardeşlik ilişkilerimizin bir kanıtı, hatta bir tacıdır." dedi.

Yatırım ve iş alanlarının geliştirilmesine tam destek verdiklerini söyleyen Abazovic, "Özellikle hava ulaşımında İstanbul Havalimanı, Karadağ vatandaşları ve ülkemizi tercih eden turistler için ulaşımın temel noktası haline geldi." diye konuştu.

Abazovic, Bakan Fidan'ın Pegasus Havayollarının yakın zamanda Karadağ seferlerine başlayacağını duyurmasına ilişkin, "İkinci bir şirketin gelmesi seferlerin de artacağı anlamına gelmektedir. Bu da sadece turizme değil ilişkilerimize de olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"KARADAĞ KÜÇÜK BİR ÜLKE OLSA DA İMKANLARI BÜYÜK"

Türk şirketlerinin Karadağ'da her zaman büyük bir "hoş geldin" ile karşılandığını vurgulayan Abazovic, "Karadağ, toprak parçası olarak küçük bir ülke olsa da büyük imkanlar sunuyor." ifadesini kullandı.

Abazovic, Türk şirketleri özellikle büyük altyapı, enerji, turizm projeleri söz konusu olduğunda kendilerine her zaman Karadağ'da yer bulacaklarına işaret ederek, bu tarz işbirliklerinin kültür, eğitim ve sağlık alanlarında da yapılabileceğinin altını çizdi.

Türk Ticaret Odasının açılışının Karadağ'da tarihi bir gün olarak değerlendirilebileceğini belirten Abazovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni hükümete çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Türk Ticaret Odasının açılışına çok sayıda Türk ve Karadağlı iş insanı katıldı.

Etiketler : karadağ karadağ başbakanı karadağ-türkiye
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