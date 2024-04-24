İstanbul Havalimanı'nı günlük 1343 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1311 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.
İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu! Yine Avrupa'nın en yoğunu oldu
Kaynak: AA
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) raporuna göre İstanbul Havalimanı 8-14 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı, 8-14 Nisan'da günlük ortalama 1428 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 8-14 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1428 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
2023 yılının aynı dönemine göre uçuş sayısını yüzde 10 artıran İstanbul Havalimanı, yoğunluk bakımından dünya çapındaki en yoğun 10 havalimanından biri oldu.
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