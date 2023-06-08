İstanbul Havalimanı rekor kırmaya devam ediyor: Yine Avrupa'nın zirvesinde
Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı, haziranın ilk haftasında günlük ortalama bin 423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 1-7 Haziran tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
Söz konusu rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 341 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ve bin 305 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi.
Antalya Havalimanı da günlük 819 uçuş ortalamasıyla ilk 10'da yer almayı başardı.
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