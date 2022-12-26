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26 Aralık 2022 Pazartesi 18:35:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 18:35:00

Metrolar, İstanbul Havalimanı'na kısa sürede ulaşım imkanı sağlayacak

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı ile şehrin merkezini birbirine bağlayacak iki ayrı metro hattı tamamlandığında havalimanına kısa sürede ulaşım imkanı sağlanacak.

Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen ve toplam uzunluğu 37,5 kilometre olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile 31,5 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hatlarında çalışmalar, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak devam ediyor.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabının kısa sürede açılması beklenirken, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunda ise genel ilerleme yüzde 87'ye ulaştı.

İstanbul Havalimanı ile şehrin merkezi arasında hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sağlayacak iki metro hattı, tamamlandığında hem yerli vatandaşlara hem de turistlere kısa sürede havalimanına ulaşma imkanı sunacak.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattı tamamlandığında iki durak arasında 28,5 dakikada ulaşım imkanı sağlanacak. İstanbul Havalimanı'na Kağıthane istasyonundan 24 dakikada, Hasdal'dan 20,5 dakikada, Kemerburgaz'dan 16 dakikada, Göktürk'ten 13 dakikada, İhsaniye'den 7 dakikada ulaşılabilecek.

HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI 26,5 DAKİKAYA İNECEK

Hizmete alındığında 120 kilometreyle Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak Halkalı-İstanbul Havalimanı arasındaki yolculuk 26,5 dakikaya inecek.

Havalimanına Halkalı Stadı durağından 23,5 dakikada, Olimpiyat'tan 21,5 dakikada, Kayaşehir'den 18 dakikada, Fenertepe'den 15 dakikada, Arnavutköy-2'den 9,5 dakikada, Arnavutköy-1'den 7 dakikada ulaşım imkanına sahip olunacak.

Her iki metro hattı da diğer raylı sistemlere entegre olacak. Birçok duraktan diğer ilçelere ulaşım süresi düşecek.

Metroların tamamlanmasının ardından Gayrettepe-Halkalı arasında ulaşım ise 57 dakikaya inecek.

Etiketler : İstanbul Havalimanı metrolar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı
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