VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kadın banktan kalktıktan sonra patlama oluyor"
25 hesap yöneticisi tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan açıklama
Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
G20 Liderler Zirvesi… Başkan Erdoğan ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu
İstiklal Caddesi'nde patlama!
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu
Türk şiirinde yeniliğin kapısını açan şair Orhan Veli
Malta bayraklı kruvaziyer "Azamara Pursuit" Alanya'da
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'a sert tepki
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da
ABD ve Çin liderleri, kritik eşikte ilk kez yüz yüze görüşecek
Bakan Soylu: Terör örgütlerini silip atmayı görev edinmiş bir kahraman, bu işin eğitimle olabileceği...
Yabancı dilde adli sicil belgesi uygulamasına 9 yeni dil ekledi
Jandarma okullarında 7 bin 4 FETÖ'cü tespit edildi!
Türkiye modeline geçtiler
Türkiye'den 'yerli' bir hamle daha!
Zelenski'den "acil" çağrı
Geleceğin şefleri Kızılay için mutfağa girdi
Mersin'de Narenciye Festivali heyecanı
Kuraklıktan sonra kirlilik de başladı
Su sümbülü Asi Nehri'ni tehdit ediyor
Türkiye'den Tumblr'a yasak
11 Kasım 2022 Cuma 11:56:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 11:56:00

İstanbul Havalimanı günlük uçuş ortalamasıyla Avrupa birincisi oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 3-9 Kasım dönemini kapsayan uçuş raporuna göre, Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında birinci sırada İstanbul Havalimanı yer aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3-9 Kasım 2022 döneminde, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1232 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Türk Hava Yolları günlük ortalama 1248 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında ikinci olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

EUROCONTROL uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nın ardından günlük ortalama 1157 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı ikinci, Paris Charles de Gaulle Havalimanı ise 1147 uçuşla üçüncü sırada yer aldı.

Etiketler : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHGM sosyal medya hesabı
Sakiler ve Oğuzhan bir arada

Sakiler ve Oğuzhan bir arada
Tuvana biyografi filminde

Tuvana biyografi filminde
Eleştiriler olumlu

Eleştiriler olumlu
Konser sonrası Madagaskar tatili

Konser sonrası Madagaskar tatili
‘Bozkır'ın dedektifi

‘Bozkır'ın dedektifi
Dizi setlerinden tarlaya transfer

Dizi setlerinden tarlaya transfer
Tunceli'de beyaz çile başladı

Tunceli'de beyaz çile başladı
Serdar Ortaç: Günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim

Serdar Ortaç: Günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim
'Oyunculuk hayali kurardım'

'Oyunculuk hayali kurardım'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX