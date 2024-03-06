İstanbul Havalimanı'nı günlük 1283 uçuşla Londra Heathrow, 1266 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1169 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1131 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.
İstanbul Havalimanı başarı tazeledi: Tekrar Avrupa'nın zirvesinde!
Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı, 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde günlük ortalama 1321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 26 Şubat-3 Mart dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayınlandı.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
- Hızlı tren Karadeniz'e kadar inecek!
- Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'yi dünyada ilk 5'te olacak!
- Başkan Erdoğan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İki devletli çözüm istiyoruz
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Fildişi Sahili'ndeki Maarif Okullarına ziyaret
- "Bunların başlayıp bitirdikleri tek şey İstanbul!"