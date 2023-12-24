İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı, 4-10 Aralık tarihlerinde günlük ortalama 1296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 4-10 Aralık tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.
Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1296 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1286 uçuşla Londra Heathrow, 1251 uçuşla Amsterdam Schiphol ile 1217 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.
- Yurt genelinde 18 bini aşkın sürücüye işlem uygulandı
- Ardahan'da okullara kar engeli
- Başkan Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
- Bütçe görüşmeleri tamamlandı
- Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Öldürülen terörist sayısı 30'a yükseldi
- Bakan Uraloğlu duyurdu! "Yolcu sayısında yüzde 21 artış olacak"