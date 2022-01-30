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30 Ocak 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 10:12:00

İstanbul Havalimanı Avrupa lideri oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 2021 yılında ağırladığı yaklaşık 37 milyon yolcuyla Avrupa havalimanları arasında 1. sırada yer aldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı'nın 2021 yılında 37 milyon yolcu ağırladığını duyurdu.

"AVRUPA'DA 1. SIRADA"

Uluslararası havalimanı yolcu trafiği raporlarını paylaşan Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılında İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da en çok yolcu ağırlayan havalimanı olduğuna dikkat çekti.

Raporda, İstanbul Havalimanı 36,988,563 kişiyle ilk sırada yer alırken 30,943,456 kişiyle Moskova Havalimanı ikinci sırada yer aldığı görüldü.

Etiketler : istanbul havalimanı 37 Milyon Yolcu Avrupa Havalimanları Arasında 1. Sırada
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