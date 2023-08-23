İstanbul Havalimanı 1517 uçuşla Avrupa'nın birincisi oldu

İstanbul Havalimanı 1517 uçuşla Avrupa'nın birincisi oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 14-21 Ağustos tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1368 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1338 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.