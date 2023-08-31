İstanbul genelinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi

"Huzur İstanbul Uygulaması" kapsamında polis ekiplerince bazı araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Denetimlere narkotik dedektör köpeği de katıldı.