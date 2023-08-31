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31 Ağustos 2023 Perşembe 22:33:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 22:33:00

İstanbul genelinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi

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İstanbul genelinde "huzur uygulaması" yapıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

"Huzur İstanbul Uygulaması" kapsamında polis ekiplerince bazı araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Denetimlere narkotik dedektör köpeği de katıldı.

Etiketler : huzur uygulaması araç arama kimlik kontrolu
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