İstanbul Gelişim Üniversitesi 10. Medya Ödülleri'nde Alem FM'e 3 Ödül!

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Medya Ödülleri Töreni'nin 10'uncusu, üniversitenin Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Ödül törenine sanat, futbol ve medya camiasından geniş katılım sağlandı. Öğrencilerle bir araya gelen sektör duayenleri, deneyimlerini öğrencilerle birebir paylaşma fırsatı buldu.

Türkiye'nin ilk özel radyolarından Alem FM, 'En İyi Türkçe Radyo Kanalı' ödülünün sahibi oldu. Alem FM'in deneyimli radyo programcıları Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'e 'En İyi Erkek Programcı' ödülü verildi. Alem FM'in ilgiyle dinlenen programı Kafa Açan Uzman ise, 'En İyi Radyo Programı' oldu.

''ALEM FM'İN 30. YILI''

Alem FM'in ödülünüalan Alem FM Yayın Koordinatörü Fatih Yıldırım, "Alem FM yakın zamanda 30. yılını kutladı. Bu otuz yılda bizi ve ailemizi yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin kıymetli akademisyen, öğrenci ve tüm fertlerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

'En İyi Radyo Programı' ve 'En İyi Erkek Programcı' ödüllerini ise Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin birlikte aldı.

"GENÇLERİMİZİN 'İLERDE BEN DE BÖYLE OLACAĞIM' DİYE DÜŞÜNMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Medya Ödülleri Törenlerimiz artık üniversitemizde klasikleşti. Bundan sonra da düzenlemeye devam edeceğiz. Burada maksadımız; duayenlerimizi okulumuzda ağırlamak, öğrenci ve hocalarımızla buluşturmaktır. Duayenler vasıtasıyla öğrencilerimizin hayallerini, ideallerini ve hedeflerini büyük tutmasını amaçlıyoruz. Öğrencilerin de ideallerinin peşinden gitmesi, hayallerini büyük tutarak ilerlemesi bizler için çok değerli. Öğrencilerin her birisinin birer idolü olmasını ve 'İlerde ben de böyle olacağım' diye düşünmesini sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

"SANATÇILARIMIZIN DEĞERİNİ BİLDİĞİMİZİ GÖSTERMİŞ OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Bu törenin artık klasikleştiğini belirten Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ise şunları söyledi: "Medya Ödülleri Töreniyle çok değerli isimleri ağırlamış olduk. Eminim ki burada bulunan öğrencilerimiz de bir gün bu ödüllere sahip olacak. Gelen medya yıldızları ve sanat dünyasının önemli insanlarını biz değil, öğrencilerimiz seçiyor. Medya, spor ve sanat yıldızlarını öğrencilerimizle buluşturmak, verilen ödüllerle sanatçılarımızın değerini bildiğimizi göstermiş olmak bizim için çok kıymetli."