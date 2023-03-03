Deprem endişesi yaşayan İstanbullular, göç hareketliliğine neden oldu. Mega kentte ev değiştirenler zemini sağlam yerleri tercih ederken, şehir dışı göçte ise Karadeniz ve Ege ön planda.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'u büyük korku sardı. Sıvılaşan zeminin afetin etkisini artırması, eski yapıların yanı sıra yeni binaların da çökmesi endişeyi daha da katladı. İstanbullular, bir yandan kent içinde zemini sağlam ve fay hattına uzak bölgelere taşınırken, bir yandan da kent dışına göç başladı. Mega kenti terk edenlerin ilk tercihi ise Karadeniz ve Ege bölgeleri oldu.

10 KAT FAZLA TALEP VAR

Evden Eve Nakliyatçılar Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır, "Şu anda nakliye açısından ölü diye adlandırdığımız bir sezondayız. Evden eve nakliye için normalde günde 2-3 kişi arıyordu. Hatta bir hafta, 1 ay sonrasına fiyat alıp kapatıyorlardı. Şimdi günde ortalama 20 kişi arıyor. Taşınmalarda yüzde 60'lık bir artış var" dedi

EN ÇOK KAÇIŞ AVCILAR'DAN

Ayılmazdır, vatandaşların en fazla Avcılar'ı terk ettiğini, bunu Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih ve Beyoğlu bölgelerinin takip ettiğini belirterek, "Buradaki vatandaşlar sağlam bölgelere, ikinci ya da üçüncü daireleri varsa oralara taşınıyorlar" diye konuştu. Ayılmazdır, şöyle devam etti: "Avrupa yakasında daha çok kuzeye doğru bir kayış söz konusu. Anadolu yakasında Şile, Kurtköy, Çekmeköy gibi yeni yapı stoku olan yerlere gidiyorlar. Daha çok dairelerini depreme dayanıksız olduğunu düşünenler taşınıyor. İstanbul'dan tüm Türkiye'ye memleket göçü söz konusu. Şu anda Karadeniz ön planda."

ESKİ İLÇELER BOŞALIYOR

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa da göç psikolojisinin oluştuğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Birçok eski iç nizamı olan ilçelerdeki vatandaşlar evinden çıkmak istiyor. Bu tür duyumlar almaya başladık. İstanbulluların da Muğla, İzmir, Edirne taraflarına doğru göç ettiği ve o bölgelerde bir talep oluştuğu söyleniyor."

İÇ GÖÇTE BEŞ MERKEZE AKIN

Horoz Evden Eve Nakliyat firması sahibi Adem Çito, deprem sonrasında çok büyük yoğunluk yaşadıklarını söyledi. İstanbul'da Çekmeköy, Beykoz, Ataşehir, Göktürk, Kemerburgaz'a yoğun talep olduğunu kaydeden Çito, "Şehir dışına dönük taşınmalarda ise en çok Ayvalık başta olmak üzere Ege Bölgesi'ne, Çanakkale ve Edirne'ye rağbet var" dedi. Bunun yanında Hatay, Antakya, Malatya'dan İstanbul'a taşınanlar da olduğuna dikkat çeken Çito "Bu bölgelerden Ankara ve İzmir'e de yoğun talep söz konusu" diye konuştu.

DEPOLAR DA DOLUP TAŞIYOR

Adem Çito Avrupa yakasından Anadolu yakasına 3+1 evin taşınma maliyetinin 12 bin lira, İstanbul'dan İzmir'e 3+1 bir evin taşınmasının 28-30 bin lira olduğunu belirtti. Deprem öncesinde bazen günü telefon çalmadan tamamladıklarını belirten Çito "Şimdi günde 20-25 kişi arıyor. Bunların yarısı depolama hizmeti istiyor" dedi.