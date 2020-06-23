İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve başladı

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde, Zafer Aktaş, görevi Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mustafa Çalışkan'dan teslim aldı.



"DAHA HUZURLU BİR İSTANBUL YAPMAK İÇİN GELDİK"

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Zafer Aktaş, "İstanbul'u daha iyi bir İstanbul, daha huzurlu bir İstanbul yapmak için geldik" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Türkiye'nin göz bebeği olan böyle büyük bir şehirde görev almaktan onur duyduğunu vurgulayan Aktaş, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir görevi tebliğ ettiği için şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah daha önce olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla görev yapmak için tüm personelimizle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.